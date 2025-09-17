За стартапы голосуют рублем

По итогам 2024 года рынок венчурных инвестиций в ИТ показал серьезный рост и продолжит увеличиваться в 2025-м. По словам экспертов, это связано с адаптацией инвесторов к новым условиям, отложенным спросом, а также высоким интересом инвесторов к технологиям. Наиболее перспективными направлениями для вложений эксперты видят информационную безопасность, ПО для бизнеса и робототехнику в связи с их высокой востребованностью.

По итогам 2024 года объем венчурных инвестиций в России достиг $177 млн, что в два раза больше, чем в 2023-м, следует из данных Venture Guide

Восстановление рынка

По итогам 2024 года объем венчурных инвестиций в России достиг $177 млн, что в два раза больше, чем в 2023-м, следует из данных Venture Guide. Если говорить об ИТ-секторе, то объем вложений составил $139,3 млн — это на 7,7% выше показателя 2023 года. При этом число сделок снизилось — на 14% по рынку в целом и на 8,4% в ИТ.

По словам экспертов, на увеличение объема инвестиций повлияло несколько факторов. Рост активности частных инвесторов и бизнес-ангелов, развитие инвестиционных платформ и синдикатов, а также увеличение среднего чека инвестиций стали основными драйверами, считает глава фонда Softline Venture Partners Елена Волотовская. Кроме того, по ее словам, наблюдается значительный интерес к сделкам слияния и поглощения, что указывает на стратегическую заинтересованность крупных компаний в инновационных стартапах. Государственная поддержка и налоговые льготы также сыграли свою роль в развитии рынка, говорят эксперты.

Вместе с тем, по словам руководителя Центра развития бизнеса, аналитики и пилотов MTS StartUp Hub Сергея Деревцова, снижение числа сделок при росте объема инвестиций обусловлено тем, что инвесторы сегодня проявляют большую избирательность. Предпочтение отдается проектам на более поздних стадиях — тем, у кого уже есть работающий продукт, подтвержденная бизнес-модель и финансовые результаты, что позволяет снизить риски и рассчитывать на более быструю окупаемость вложений, поясняет он.

Таким образом, речь идет о стратегическом сдвиге: инвесторы предпочитают совершать меньше сделок, но с большим объемом, инвестируя в «понятные и устойчивые проекты», говорит Сергей Деревцов. По данным Venture Guide, почти половина от общего объема инвестиций за год (около $90млн) пришлась на стадию C+, где компании близки к прибыльности или уже ее достигли. Для сравнения: в 2023 году доля таких инвестиций была минимальной — всего 3%.

По словам аналитика «Альфа-Инвестиций» Валерия Емельянова, примерно две трети денег вкладывают бизнес-ангелы — часто совместно с фондами или компаниями. Еще треть занимают фонды, тоже часто в доле с корпоративными деньгами или акселераторами. Доля же государства незначительна — около 2%. В 2023 году пропорция была обратной: треть — ангелы, две трети — фонды, указывает эксперт. Состояние венчурного рынка в России за прошедший год можно охарактеризовать как фазу затяжного восстановления: рынок достиг локального дна и начал постепенное оживление, считает управляющий директор фонда «Восход» Сергей Амирян.

Проверенная стратегия

Говоря о популярных направлениях инвестиций в 2024 году, эксперты указывают в первую очередь на интерес к медицинским технологиям. По оценкам Валерия Емельянова, на них пришлось около 20% инвестиций в прошлом году. Прежде всего это касается технологий реабилитации инвалидов, например, через создание искусственных конечностей с помощью 3D-печати — тренд связан с большим спросом для нужд СВО, поясняет он.

Также большой блок инвестиций (20%) приходится на автоматизацию бизнес-процессов, чаще всего с использованием нейросетей, обучающихся моделей и облачных технологий, продолжает Валерий Емельянов. Стабильно популярны инвестиции в фудтех и финтех: еда и деньги — базовые вещи, на которых строятся многие бизнес-модели, плюс у сервисов, связанных с денежными потоками, почти всегда высокая маржинальность.

«Кроме того, мы наблюдаем повышенный интерес к разработке программного обеспечения (ПО), в частности к SaaS-решениям. Спрос на отечественные ИТ значительно превышает общемировые показатели. Прирост инвестиций в SaaS-направление в 2024 году составил 115% — это в шесть раз больше общемирового показателя»,— добавляет Сергей Деревцов. Такая динамика связана с необходимостью замещения зарубежных программных продуктов отечественными аналогами, поясняет он.

В качестве необычных направлений эксперты отмечают рост инвестиций в экотехнологии, в частности в переработку отходов и очистку воды. Это связано с ростом благополучия в крупных городах и требований жителей к чистоте окружающей среды, считает Валерий Емельянов. В этот сектор сейчас уходит около 5% инвестиций, оценивает он. Есть попытки создания сервисов, работающих на базе нейросигналов — на них приходится несколько процентов инвестиций, добавляют эксперты.

Большие надежды

В 2025 году эксперты ожидают увеличения объемов инвестиций в ИТ-сегмент. По прогнозам, ожидается умеренный рост по сравнению с 2024 годом как по объему, так и, возможно, по числу сделок, хотя последнее будет зависеть от сохранения тренда на укрупнение чеков, считает Сергей Деревцов.

«Во-первых, инвесторы и стартапы в целом адаптировались к новым рыночным условиям. Во-вторых, сохраняется высокий спрос на технологии, направленные на повышение эффективности, автоматизацию и решение задач импортозамещения. В-третьих, фактор сезонности и отложенного спроса должен сыграть свою роль во втором полугодии. Инвесторы будут пересматривать стратегии и закрывать сделки, подготовленные ранее»,— поясняет эксперт.

Кроме того, существующая ликвидность в стране будет способствовать развитию венчурного рынка. Инвесторы будут искать возможности для вложения средств в стартапы, что может привести к росту объемов венчурных инвестиций, отмечает Елена Волотовская. Также, по ее словам, возможно, при снижении ключевой ставки в конце 2025 года произойдет переток средств из инструментов с фиксированной доходностью в рынок акций и венчурные инвестиции. Однако к уровню 2021-го рынок может вернуться не ранее 2027 года из-за продолжающегося падения средних чеков и общего снижения активности, считают эксперты.

Направления устойчивого роста

Наиболее перспективным сегментом для вложений эксперты видят кибербезопасность. По словам директора по продуктам ИТ-холдинга Т1 Артема Карановича, этот сегмент продолжает оставаться одной из самых быстрорастущих и технологически насыщенных ниш. В 2025 году на первый план выходят решения, использующие искусственный интеллект (ИИ) и машинное обучение для детектирования угроз и аномалий в реальном времени, включая поведение сотрудников внутри корпоративных сетей, поясняет он. Все более актуальными становятся продукты, ориентированные на защиту edge-инфраструктуры и персональных устройств, особенно на фоне гибридных форм занятости и удаленной работы, добавляют эксперты.

Другой сегмент с большим потенциалом — ПО для бизнеса (B2B software). В сфере софта продолжается трансформация в сторону AI-first подхода: продукты строятся с закладкой ИИ в архитектуру с самого начала, уверяет господин Каранович. По его словам, особое внимание уделяется персонализации интерфейсов и автоматизации процессов — от документооборота до аналитики — с помощью no-code и low-code платформ.

По мнению Елены Волотовской, генеративный ИИ будет доминировать в качестве ключевого технологического тренда в 2025 году благодаря способности создавать сложный контент. Развитие генеративных моделей, таких как GPT и мультимодальные системы, может изменить такие ниши, как EdTech, добавляет эксперт. «Эта технология не только может повысить производительность, но и революционизировать подход компаний к решению проблем, привлечению клиентов и творческим процессам, делая инструменты более доступными и универсальными в различных отраслях. В 2025 году организации продолжат внедрять генеративный ИИ в рабочие процессы, чтобы ускорить предоставление персонализированных услуг»,— поясняет Елена Волотовская. По прогнозам Gartner, к 2028 году не менее 15% повседневных рабочих решений будут приниматься автономно с помощью ИИ по сравнению с нулевым показателем в 2024-м.

Робототехнику также ждет устойчивый рост рынка. По прогнозам, глобальный рынок робототехники достигнет $147,26 млрд к концу 2025-го с темпом роста 17,4%. «В 2025 году продолжится активное финансирование стартапов, занимающихся разработкой коллаборативных роботов (коботов), мобильных роботов и систем, улучшающих взаимодействие человека с машиной. Отрасль особенно стимулирует такой макротренд, как дефицит рабочей силы в отраслях производства и здравоохранения, из-за которого растет спрос на автоматизацию»,— поясняет госпожа Волотовская.

Ева Фролова