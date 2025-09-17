Роботов ждут на заводах

По данным аналитиков, мировой рынок промышленной робототехники может удвоиться через пять лет, достигнув примерно $80 млрд. Отечественный же уровень отстает от среднемирового, но в ближайшие шесть лет власти ждут от него десятикратного роста. Чтобы достичь такого результата, правительство разрабатывает специальный федеральный проект. Review KAZAN DIGITAL WEEK разбирался, какие производства наиболее выгодно роботизировать, сколько стоит внедрение робота и как решить основные сложности при автоматизации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наиболее выгодной оказывается роботизация в таких сферах, как автомобильная промышленность, электроника, химическая и фармацевтическая промышленность

Мировой рынок промышленной робототехники оценивается в $42,6 млрд, по данным Mordor Intelligence, а через пять лет, по оценке агентства, может удвоиться. Отечественный же уровень роботизации пока не догоняет даже средний по миру. По данным Консорциума робототехники и систем интеллектуального управления (объединяет 50 компаний), в России сейчас используется более 11 тыс. промышленных роботов, а плотность роботизации — количество роботов на 10 тыс. рабочих — составляет 11 штук при среднем значении по миру 162 в прошлом году.

При этом от отечественной отрасли ждут десятикратного роста роботизации в ближайшие шесть лет. В новых майских указах Владимира Путина говорится, что к 2030 году страна должна войти в число ведущих 25 стран мира по плотности роботизации. Это значит, что власти хотят достичь плотности роботизации в 98 роботов на 10 тыс. рабочих и сделать так, чтобы общее количество внедренных на производства роботов превысило 94 тыс. штук.

Сейчас же большая часть внедренных промышленных роботов приходится на ЦФО — 35,7% (7,4 тыс. шт.), затем следует Приволжский ФО (27,5%, 5,7 тыс.), отмечается в аналитическом обзоре Национальной ассоциации участников рынка робототехники (НАУРР, 125 компаний). Авторы исследования отмечают некоторые существенные факторы: низкий уровень роботизации в традиционных отраслях экономики, особенно на Дальнем Востоке; острая нехватка квалифицированных кадров для обслуживания и внедрения робототехнических систем; недостаточная институциональная поддержка и инфраструктура для масштабной роботизации. Тем не менее общее количество используемых в организациях промышленных роботов продолжает расти. В 2024 году оно выросло на 62%, до 20,8 тыс. шт., указывают в НАУРР со ссылкой на данные Росстата.

Какие сферы наиболее выгодно роботизировать

Роботизация особенно выгодна там, где требуются высокая точность, повторяемость задач, работа в опасных условиях или где наблюдается нехватка квалифицированной рабочей силы, говорит исполнительный директор НАУРР Ольга Мудрова. «Больше всего под такие критерии подходит обрабатывающая промышленность — производство (машиностроение, электроника, пищевая отрасль, металлообработка и т. д.)»,— добавляет она.

Наиболее выгодной оказывается роботизация в таких сферах, как автомобильная промышленность, электроника, химическая и фармацевтическая промышленность, логистика и складирование, что позволяет повысить производительность, снизить количество ошибок и бракованной продукции, а также минимизировать влияние человеческого фактора, объясняет советник директора по роботизации Университета Иннополис Тимур Сатдаров.

«Есть достаточно серьезные проблемы с кадрами, и особенно с рабочими профессиями. В таких условиях наиболее привлекательным направлением становится роботизация промышленных предприятий, особенно металлообрабатывающих»,— считает глава Консорциума робототехники и систем интеллектуального управления Евгений Дудоров. По его словам, в среднем заработная плата в сегменте металлообработки сейчас превышает 120 тыс. руб. «Найти такого специалиста очень сложно. Еще сложнее его подготовить — на это требуется не менее пяти-шести лет. Плюс ему еще необходима определенная практика. Если мы ставим робота, таких специалистов уже требуется меньше. Мы просто можем платить более существенную зарплату тем же наладчикам, которые в совместной работе с внедренными промышленными роботами дают гораздо больший экономический эффект»,— говорит он.

Какие есть сложности роботизации производства

«Робот — это точная машина, и для того, чтобы она работала, нужны точные заготовки, часто это является основной проблемой. Для ее решения внедряется предварительный контроль качества (ОТК) на ранних этапах, чтобы исключить брак до подачи в автоматизированную линию»,— объясняет Тимур Сатдаров.

По его словам, не менее важным оказывается «грамотный экономический расчет», так как ошибки в оценке затрат или сроков окупаемости могут «свести роботизацию к нулю». «Здесь поможет детальный анализ всех факторов: от стоимости оборудования до интеграции, а также использование господдержки: субсидий, льгот, которая снижает финансовую нагрузку»,— объясняет он. Другим ключевым вопросом становится интеграция роботов с существующим оборудованием. «Поэтапное внедрение и выбор гибких систем с адаптируемыми интерфейсами минимизируют перебои. Если собственного опыта интеграции у компании недостаточно, стоит привлечь экспертов»,— говорит он.

Сколько стоит внедрение промышленного робота

«Базовая автоматизация одного рабочего места — 1–3 млн руб., а полноценная роботизированная ячейка — робот и оборудование — 3–10 млн руб. Комплексная автоматизация производственной линии — более 10–50 млн руб.»,— приводит цифры госпожа Мудрова. Она объясняет, что стоимость складывается из цены самого робота, а также дополнительного оборудования (захваты, датчики, камеры технического зрения, конфейеры), программирования и интеграции — часто именно этот блок занимает до 50–60% стоимости в общей стоимости комплекса, обслуживания и обучения персонала.

«На цену влияют тип задачи, которую предполагается роботизировать (простые операции, например перемещение или упаковка, стоят дешевле, чем сварка, шлифовка или сборка с высокой точностью), а также уровень автономности робота (чем большее количество действий робот должен совершать без участия человека, тем дороже система), производительность, масштаб проекта, необходимость кастомизации, страна производства оборудования и даже регион реализации проекта»,— говорит она.

«Диапазон инвестиций очень широкий: примерно от миллиона до десятков миллионов рублей, что зависит от типа оборудования, задач, объема работы и интеграции с ИТ-системами»,— добавляет гендиректор компании—производителя промышленных роботов «Эйдос робототехника» Антон Сурьянинов. При этом сроки окупаемости составляют 18 месяцев.

Дмитрий Шер