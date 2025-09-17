Из Перми появится второй чартер до Хургады

Авиакомпания «Россия» (группа «Аэрофлот») готовится к открытию второго чартерного рейса из Перми в египетскую Хургаду. Согласно расписанию аэропорта Пермь, рейс предполагается осуществлять два раза в неделю (вторник, суббота).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал аэропорта «Пермь» Фото: телеграм-канал аэропорта «Пермь»

Полетная программа начнется с 7 октября и рассчитана до конца марта 2026 года. Предполагаемый типа судна — Boeing 737. По данным источников «Ъ-Прикамье», чартер организует туроператор «Библио-Глобус».

Сейчас в Хургаду из Перми летает египетская авиакомпания Al Masria.