Tencent Holdings привлекла $1,27 млрд за счет размещения облигаций

Китайская инвестиционная компания Tencent Holdings (владеет мессенджером WeChat) привлекла $1,27 млрд в ходе первого за последние четыре года выпуска офшорных юаневых облигаций. Как сообщает Reuters объем привлечения средств оказался выше первоначальных ожиданий, оцениваемых в $1 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Maxim Shemetov / Reuters Фото: Maxim Shemetov / Reuters

16 сентября компания выпустила 5-, 10- и 30-летние облигации. Они были размещены в Bank of China, Agricultural Bank of China, CITIC Securities, HSBC, ICBC и JPMorgan. Пятилетние облигации привлекли 2 млрд юаней по ставке 2,1%, десятилетние облигации привлекли 6 млрд юаней по ставке 2,5%. Облигации с более длительным сроком обращения привлекли 1 млрд юаней по ставке 3,1%.

Выручка Tencent Holdings во втором квартале выросла на 15% по сравнению с прошлым годом до 184,5 млрд юаней ($25,7 млрд). Основными направлениями роста выручки стали игровое подразделение и инвестиции в искусственный интеллект.

Влад Никифоров