В Хакасии вступил в силу приговор мошеннику, обманувшему участника СВО

Верховный суд Хакасии оставил без изменения приговор в отношении 52-летнего местного жителя, обманувшего бойца СВО. В июне горсуд Абакана признал его виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), покушении на мошенничество (ст. 30, ст. 159 УК РФ), незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов (ст. 222 УК РФ) и назначил восемь лет колонии общего режима, рассказали в прокуратуре республики.

Как установило следствие, в 2024 году злоумышленник обманом продал двухкомнатную квартиру жителя Саяногорска и незаконно получил 2,3 млн руб. Также он пытался похитить с банковского счета потерпевшего еще 1,5 млн руб., которые предназначались ему в качестве выплаты как участнику спецоперации.

По материалам региональных управлений ФСБ и МВД следственные органы возбудили уголовное дело. Досмотрев жилище обвиняемого, силовики изъяли комбинированное ружье и патроны к нему.

Илья Николаев