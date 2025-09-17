Минсельхоз РФ инициировал запрет вылова раков в озерах Новосибирской области

Министерство сельского хозяйства России предлагает запретить промышленный вылов раков в Новосибирской области до 31 декабря 2025 года. Проект приказа «Об установлении ограничения промышленного рыболовства раков в Западно-Сибирском рыбохозяйственном бассейне в 2025 году» опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Указанным проектом приказа предусматривается установление в Западно-Сибирском рыбохозяйственном бассейне запрета на промышленное рыболовство раков в прочих озерах Новосибирской области по 31 декабря 2025 года»,— говорится в пояснительной записке к проекту приказа.

Контроль за исполнением приказа возложен на статс-секретаря — замминистра сельского хозяйства РФ Максима Увайдова. В настоящее время текст проекта вынесен на общественное обсуждение. Также он проходит независимую антикоррупционную экспертизу.

Михаил Кичанов