Трафик в торговых центрах Сибири продолжает падать

Посещаемость ТЦ Сибири за прошедшие восемь месяцев — с января по август — оказался на 4% ниже прошлогодних значений. При этом в августе 2025-го трафик вырос на 1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Сезонный фактор «подготовки к осени» поддержал трафик в торговых центрах региона, однако за ростом августа скрывается системное снижение потока за весь год, отмечает руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Региональным объектам приходится балансировать между экономическими ограничениями и конкуренцией онлайн-каналов. При этом рост посещаемости в августе подтверждает, что офлайн остается важным каналом взаимодействия с потребителем - особенно в сегментах с высокой значимостью или стоимостью товаров и услуг»,— отмечает эксперт.

Доля онлайн-торговли в общем объеме потребительских расходов в России по итогам первого полугодия превысила 20%. Объем онлайн-покупок почти сравнялся с объемом покупок, совершаемых в ТЦ.

Лолита Белова