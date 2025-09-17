Президент Польши предложил Германии выплачивать репарации за Вторую мировую войну

Президент Польши Кароль Навроцкий предложил Германии выплачивать репарации за Вторую мировую войну через поддержку польской оборонной промышленности. Об этом он заявил после встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером и канцлером Фридрихом Мерцем.

«Я сторонник выплаты Германией репараций Польше. Я предложил, что мы могли бы двигаться в направлении решения, связанного с финансированием польской оборонной промышленности, военных возможностей»,— сказал господин Навроцкий

Позже Франк-Вальтер Штайнмайер и Фридрих Мерц отказали президенту Польши в выплате репараций. По словам господина Штайнмайера, этот вопрос «с точки зрения Германии юридически окончательно решен».