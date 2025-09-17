Microsoft прекратит поддержку Windows 10 в октябре

Компания Microsoft объявила, что прекратит поддержку операционной системы Windows 10 с 14 октября 2025 года. После этой даты все версии перестанут получать ежемесячные обновления безопасности, что сделает устройства уязвимыми к угрозам.

По данным «Лаборатории Касперского» на сентябрь 2025 года, более половины пользователей все еще работают на Windows 10. Эксперты предупреждают, что использование устаревшей операционной системы создает серьезные риски, особенно для бизнеса, так как повышает уязвимость к хакерским атакам и может вызвать несовместимость с новым программным обеспечением.

В Microsoft ранее рекомендовали пользователям перейти на Windows 11. Компания также предложила продлить поддержку Windows 10 на год за $30 в рамках программы дополнительного обновления безопасности.