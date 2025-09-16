Полковника поставили на путь исправления

Экс-начальника исправительной колонии №5 Нижнего Новгорода Сергея Малышева осудили на 12,5 года со штрафом и лишением звания полковника. Суд признал его виновным в получении двух взяток от осужденных, злоупотреблениях должностными полномочиями и страховом мошенничестве. Сергей Малышев вину не признал и просил полного оправдания. Защита бывшего сотрудника ФСИН намерена обжаловать суровый обвинительный приговор. Адвокат осужденного считает, что доказательств его вины в уголовном деле нет, и оно построено на показаниях осужденных, которые были заинтересованы оговорить полковника ради своего освобождения.

Канавинский райсуд Нижнего Новгорода рассмотрел резонансное уголовное дело в отношении бывшего начальника ИК-5 Сергея Малышева. Он был арестован в июле 2023 года, затем его освобождали из СИЗО и снова арестовывали, хотя изначально нижегородская областная прокуратура возражала против содержания полковника под стражей. Полковнику, который уволился с должности начальника исправительного учреждения, уже будучи под арестом, в СКР предъявили совершение пяти преступлений.

По версии следствия, Сергей Малышев причастен к получению двух взяток.Осужденный рецидивист Евгений Кудрявцев рассказал, что в 2013 году офицер за взятку в 200 тыс. руб. отпустил его из колонии в десятидневный отпуск в Казань. По показаниям заключенного Андрея Ермолаева, на его средства был куплен позолоченный браслет, который сотрудники колонии подарили своему начальнику на день рождения. За это осужденному сделали послабление режима содержания и дали возможность пользоваться телефоном.

Нескольким другим осужденным Сергей Малышев, как полагает следствие, разрешил безлимитно пользоваться официальным сервисом учреждений ФСИН «Зонателеком». Этот эпизод следователь нижегородского управления СКР квалифицировал как злоупотребление должностными полномочиями. Также начальник колонии якобы дал необоснованное представление на условно-досрочное освобождение одному из осужденных.

Еще одним пунктом обвинения стала история, когда Сергей Малышев сломал ногу и получил за это страховку почти 300 тыс. руб. от компании «Согаз». По версии следствия, полковник совершил страховое мошенничество — свою травму он получил, когда был не при исполнении служебных обязанностей. Этот факт он скрыл, чтобы получить выплату.

Судья Марина Нефедьева почти год рассматривала уголовное дело и согласилась со всеми выводами следствия, наказав Сергея Малышева строже, чем просил представитель обвинения. Она осудила Малышева на 12,5 года заключения в колонии строгого режима.

Также Малышеву назначили штраф в размере 2,2 млн руб., лишили звания полковника внутренней службы и запретили в течение четырех лет занимать должности в системе ФСИН и других правоохранительных органах.

Из текста приговора также следует, что изъятый в качестве вещественного доказательства позолоченный браслет будет конфискован в доход государства. В счет возмещения штрафа и ущерба страховой компании у Сергея Малышева арестовали 51 тыс. руб. на банковском вкладе и автомобиль УАЗ 1986 года выпуска.

Сергей Малышев своей вины ни по одному из предъявленных обвинений не признал и в судебных прениях попросил полного оправдания. Его адвокат Георгий Курашвили считает, что обвинение во взяточничестве построено на показаниях осужденных Евгения Кудрявцева и Андрея Ермолаева, которые были заинтересованы в том, чтобы оговорить начальника колонии. Свидетельница, которая якобы работала бухгалтеров в фирме Евгения Кудрявцева и выдала из кассы 200 тыс. на взятку, в суде призналась, что этого не делала.

«Сама фирма Кудрявцева была зарегистрирована позже, чем инкриминируемая моему подзащитному взятка. Доказательства по другим эпизодам обвинения примерно такого же уровня. Браслет, который Малышеву якобы подарили в качестве взятки, он носил годом ранее. Есть его фотографии с этим браслетом на официальном мероприятии. Бывшие заключенные, пользовавшиеся связью "Зонателеком", на допросах не подтвердили какого-либо незаконного покровительства со стороны начальника ИК-5. С незаконным представлением начальника колонии на УДО вообще абсурд. Есть решение суда об условно-досрочном освобождении этого осужденного, которое никто незаконным не признавал. Сам осужденный говорил, что Малышев, наоборот, не давал ему выйти. Поэтому заявление на УДО подавалось, когда начальник был в отпуске»,— рассказал адвокат Курашвили.

По его словам, защита намерена подготовить и направить апелляционную жалобу на вынесенный приговор, так как считает его необоснованно суровым.

Роман Кряжев