Общественность собирается у «Водника»

В Нижнем Новгороде начал работу общественный совет стадиона «Водник». Его председателем избрана олимпийская чемпионка Наталья Садова. Совет намерен анализировать и обсуждать планы по реконструкции стадиона. Сам «Водник» в конце августа закрыли для посещений, признали аварийным и начали готовить к сносу. Власти говорят, что восстанавливать «Водник» будут с помощью частных инвесторов. Нижегородцы, которые до последнего времени пользовались стадионом, опасаются, что после реконструкции вместо спортивных объектов часть площадки в центре города займут жилые дома и офисы. Чиновники утверждают, что стадион сохранит свою спортивную функцию, но жители уже подали иск и просят суд признать решение мэрии о закрытии стадиона незаконным.

Спор об аварийном состоянии стадиона «Водник» перешел в суд

Фото: Александра Викулова, Коммерсантъ

Олимпийская чемпиона Наталья Садова возглавила общественный совет стадиона «Водник», расположенного в центре Нижнего Новгорода. Члены совета на первом заседании единогласно поддержали ее кандидатуру. Как писал «Ъ-Приволжье», в конце августа стадион в центре города был закрыт, так как его объекты признали аварийными. После того, как жители выразили недовольство по этому поводу, мэрия инициировала создание совета, участники которого должны будут осуществлять общественный контроль при проведении работ по его реконструкции.

По задумке городских властей, совет будет собирать и анализировать мнения граждан о проводимых работах. Он должен будет вырабатывать и обсуждать рекомендации и предложения по решению актуальных социальных, культурных и экономических вопросов при проведении мероприятий на «Воднике».

Как писал «Ъ-Приволжье», стадион «Водник» был построен в центре Нижнего Новгорода в 1937 году. С конца 90-х годов прошлого века спортивный объект находится в полуразрушенном состоянии. Городские и областные власти в разное время прорабатывали различные проекты и варианты восстановления стадиона, но до реальных работ так и не дошло.

В конце августа мэрия перекрыла доступ на стадион и сообщила о том, что спортивный объект закрыт. О том, что большинство объектов планируется снести и на их месте построить новые, чиновники сначала предпочитали не говорить.

Позже появилась официальная информация о том, что на территории стадиона 14 объектов подлежат сносу, так как признаны аварийными. На их месте планируется построить новые. Реконструировать стадион хотят по программе комплексного развития территории с привлечением инвестора. Мастер-план КРТ разрабатывает областной Институт развития агломерации. Завершить работу планируется до конца года. К этому времени станет понятно, на каких условиях власти готовы будут привлечь инвестора для восстановления стадиона.

По словам Натальи Садовой, стадион необходимо привести в порядок и дать ему новую жизнь в современном формате, который должен остаться спортивным:

«Должны быть и новые беговые дорожки, и футбольное поле, и хоккейная коробка. Думаю, что жители останутся довольны, поскольку их потребности должны быть удовлетворены».

Замглавы администрации города Леонид Стрельцов напомнил, что износ объекта составляет более 90%. По его словам, создание футбольного поля с беговыми дорожками, открытых спортивных площадок, крытой ледовой арены с многофункциональным спортивным залом, залами для настольного тенниса, единоборств и занятий на тренажерах будет приоритетной задачей при реконструкции стадиона. Его территорию после реконструкции откроют для круглогодичных тренировок школьников, воспитанников секций и спортшкол. Нижегородцы также смогут бесплатно приходить на «Водник».

Завкафедрой общей социологии ННГУ имени Лобачевского Сергей Судьин предложил разработать и провести социологический опрос, чтобы выяснить, что именно хотят люди видеть на месте «Водника» и что их беспокоит. Общественный совет поддержал это предложение.

Закрытие «Водника» стало неприятным сюрпризом для жителей соседних домов, которые ходили заниматься на стадион и использовали его территорию как транзитную пешеходную зону.

На собрании жильцов они потребовали открыть стадион и не закрывать его до тех пор, пока на объекте не начнутся работы по демонтажу аварийных конструкций.

Жители сомневаются, что поле и беговые дорожки находятся в таком состоянии, что необходим их снос. Они опасаются, что на части территории сегодняшнего «Водника» построят жилые дома или коммерческую недвижимость, сократив при этом возможности для занятия спортом.

Поэтому утром 16 сентября бывший директор стадиона, тренер Алексей Кормаков от имени инициативной группы жителей подал в суд коллективный иск к мэрии города. В иске, в частности, говорится, что по состоянию на лето 2025 года некоторые сооружения на «Воднике» действительно находились в неудовлетворительном состоянии и нуждались в капитальном ремонте. Это, в частности, касается трибун. В то же время плоскостные объекты, среди которых спортивные площадки, хоккейная коробка, беговые дорожки и футбольное поле, находились в удовлетворительном состоянии, были обеспечены освещением и регулярно использовались жителями и спортивными детскими секциями без каких-либо ограничений. В июле 2025 года на мини-футбольных полях стадиона были заменены столбы наружного освещения.

Кроме того, Алексей Комраков считает, что при признании стадиона аварийным муниципальные власти нарушили ряд административных процедур, предусмотренных Градостроительным кодексом и постановлениями правительства РФ. На этом основании господин Комраков просит признать незаконными постановления мэрии о признании инфраструктурных объектов стадиона аварийными и о введении на «Воднике» режима повышенной готовности.

Закрытие стадиона истец также считает незаконным, поэтому просит открыть стадион для нижегородцев.

Андрей Репин