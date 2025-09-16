Большинство астраханцев поддержали установку памятника Ивану Грозному

В Астраханской области завершилось голосование по установке памятника Ивану Грозному. С 12 по 14 сентября в опросе участвовали более 29,2 тыс. человек. Идею поддержали 20,16 тыс. жителей.

Для размещения монумента предлагались три локации. Наибольшую поддержку получил сквер на площади Октябрьская напротив Астраханского кремля — за это место проголосовали около 10,5 тыс. человек. Второе место занял сквер на Комсомольской набережной с 5,86 тыс. голосами, а третье — сквер на пересечении улиц Эспланадная и Коммунистическая с 3,8 тыс. голосов.

Инициатива установки памятника была предложена в 2024 году на заседании президиума Совета при президенте РФ по делам казачества. В августе региональное отделение Российского военно-исторического общества обратилось к губернатору Игорю Бабушкину с этим предложением. Глава региона подчеркнул, что окончательное решение должны принять жители области.

Нина Шевченко