В Черноземье 17 сентября будет сухо и тепло, от +6°С до +24°С

В среду, 17 сентября в регионах Черноземья будет сухая и теплая погода. Температура — от +6°С ночью до +24°С днем. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде ночью будет переменная облачность, температура составит +9°C. Днем —облачно, +24°C.

В Воронеже ночью — малооблачно, +9°C. Днем — облачно с прояснениями, +23°C.

В Курске ночью — облачно с прояснениями, +11°C. Днем — облачно, +23°C.

В Липецке ночью ожидается малооблачная погода, +7°C. Днем — облачно с прояснениями, +23°C.

В Орле будет облачно. Ночью — +11°C. Днем — +23°C.

В Тамбове — малооблачно. В темное время суток — +6°C. Днем — +22°C.

Юрий Голубь