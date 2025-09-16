Гендиректор «Калашникова» предложил либерализовать правила оборота оружия

Для повышения роли российской оружейной отрасли в обеспечении национальной безопасности необходимо реформирование профильного законодательства. К такому выводу пришли участники прошедшего 16 сентября в Москве III Всероссийского оружейного форума.

Комплексный пакет предложений по либерализации правил оборота оружия представил на форуме гендиректор концерна «Калашников» и первый вице-президент Союза российских оружейников Алан Лушников. В частности, он заявил о необходимости повысить доступность стрелковой инфраструктуры, упростить получение разрешений на охоту, ввести систему «обратного ценза» для добропорядочных владельцев оружия, а также заменить текущие сборы с покупателей на налог на владение оружием.

Заодно господин Лушников подверг критике действующие нормы для разрешенного оружия самообороны. «Пресловутый барьер в 0,5 Дж/кв. мм удельной кинетической энергии не позволяет сделать действительно эффективное оружие. Необходимо или пересмотреть этот норматив, или ввести в оборот огнестрельное короткоствольное оружие»,— заявил он.

В свою очередь, исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко призвал проработать вопрос о снижении финансовой и налоговой нагрузки на предприятия оружейной отрасли.

Помимо экономических инициатив участники форума говорили и о необходимости изменить отношение в обществе к владельцам оружия. «Облик человека с оружием как угрозы уже давно кончился, теперь это патриот и защитник своей страны»,— подчеркнул Алан Лушников. По его мнению, в России необходимо повышать культуру безопасного обращения с оружием, что будет способствовать и формированию более профессионального кадрового военного резерва.

Дмитрий Сотак