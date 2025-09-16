Компания «Развитие Урала» построит завод в Тюменской области

Компания «Развитие Урала» из Екатеринбурга построит завод по производству деталей для трубопроводов на территории Тюменской области. Об этом сообщило ИА «Тюменская линия».

Дорожная карта на два года подписана 16 сентября в рамках десятого промышленно-энергетического форума TNF директором компании Алексеем Дудровым и директором по развитию Ассоциации «Нефтегазовый кластер» Александром Васильевым.

В качестве потенциальной площадки рассматривается Богандинский индустриальный парк. Как отметил господин Дудров, выбор обусловлен наличием готовой инфраструктуры и поддержкой со стороны региональных властей. Предприятие станет пилотным проектом компании за пределами Свердловской области. Завод будет выпускать элементы трубопроводной арматуры, включая фланцы, отводы и опоры.

ООО «Развитие Урала» четвертый год сотрудничает с «Нефтегазовым кластером». Проект направлен на диверсификацию бизнеса компании и продвижение продукции на нефтегазовом рынке.

«Развитие Урала»— екатеринбургская компания, зарегистрированная в 2008 году. Организация занимается поставками компонентов для трубопроводов, используемых в строительстве объектов нефтяной и газовой отрасли.

Полина Бабинцева