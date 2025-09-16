Компания «Развитие Урала» построит завод в Тюменской области
Компания «Развитие Урала» из Екатеринбурга построит завод по производству деталей для трубопроводов на территории Тюменской области. Об этом сообщило ИА «Тюменская линия».
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Дорожная карта на два года подписана 16 сентября в рамках десятого промышленно-энергетического форума TNF директором компании Алексеем Дудровым и директором по развитию Ассоциации «Нефтегазовый кластер» Александром Васильевым.
В качестве потенциальной площадки рассматривается Богандинский индустриальный парк. Как отметил господин Дудров, выбор обусловлен наличием готовой инфраструктуры и поддержкой со стороны региональных властей. Предприятие станет пилотным проектом компании за пределами Свердловской области. Завод будет выпускать элементы трубопроводной арматуры, включая фланцы, отводы и опоры.
ООО «Развитие Урала» четвертый год сотрудничает с «Нефтегазовым кластером». Проект направлен на диверсификацию бизнеса компании и продвижение продукции на нефтегазовом рынке.
«Развитие Урала»— екатеринбургская компания, зарегистрированная в 2008 году. Организация занимается поставками компонентов для трубопроводов, используемых в строительстве объектов нефтяной и газовой отрасли.