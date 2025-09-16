Трамп созвонился с Моди и поблагодарил за поддержку украинского урегулирования

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели вечером 16 сентября телефонный разговор. По итогам Дональда Трамп написал в соцсети Truth Social, что разговор вышел «чудесный» и поблагодарил премьера за поддержку урегулирования конфликта на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп (слева) и премьер-министр Индии Нарендра Моди

Фото: Nathan Howard / Reuters Президент США Дональд Трамп (слева) и премьер-министр Индии Нарендра Моди

Фото: Nathan Howard / Reuters

«Я только что завершил чудесный разговор с моим другом, премьер-министром Нарендрой Моди. Я поздравил его с днем рождения. Он делает невероятную работу. Спасибо вам за вашу поддержку в деле урегулирования конфликта между Россией и Украиной»,— написал Дональд Трамп.

«Мы поддерживаем ваши инициативы по мирному урегулированию украинского конфликта»,— написал в соцсети Х господин Моди после разговора. Глава правительства Индии выразил стремление продолжить развивать стратегическое партнерство двух стран и поблагодарил господина Трампа за поздравления в честь 75-летия.