Инновации не сошлись показателями

В новом рейтинге инновационности экономик от Всемирной организации интеллектуальной собственности Россия заняла 60-е место (всего оценивались 139 стран), опустившись по сравнению с 2024 годом на одну строчку. Между тем, по оценке российских источников — Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ,— в стране фиксируется ощутимое нарастание инновационных процессов. Расхождение в оценках может быть вызвано сокращением объема актуальных данных о России у международных организаций.

Россия продолжает терять позиции в рейтинге «Глобальный инновационный индекс», который с 2007 года составляет Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС, специализированное учреждение ООН) при участии академических партнеров (в их число входит и НИУ ВШЭ). В этом году у России 60-е место из 139 после 59-го в 2024-м (в 2023-м — 51-е, в 2022-м — 47-е). Составители рейтинга поместили РФ между Арменией и ЮАР.

Тройка лидеров осталась прежней — Швейцария, Швеция и США. За ними следуют Южная Корея, Сингапур, Великобритания, Финляндия, Нидерланды, Дания. Замыкает топ-10 стран Китай (страна впервые вошла в десятку лучших, в 2024 году она заняла 11-е место).

Рейтинг составляется на основе 78 показателей и рассчитывается как среднее двух субиндексов — ресурсов для инноваций (оцениваются институты, человеческий капитал и наука, инфраструктура, уровни развития рынка и бизнеса) и результатов (развитие технологий и экономики знаний, а также креативных секторов).

Указано, что в основе нового рейтинга лежат данные 2023–2025 годов (примерно 80% всей информации). При этом, как следует из анализа профиля России в обзоре, более четверти ее показателей оценены на основе старой информации — большинство международных организаций прекратили обновление данных по РФ с 2022 года.

Самые высокие результаты у РФ по показателям «Человеческий капитал и исследования» (28-е место), «Уровень развития бизнеса» (46-е) и «Результаты креативной деятельности» (55-е место). Самые низкие — «Развитие технологий и экономики знаний» (62-е место), «Инфраструктура» (76-е), «Развитость рынка» (также 76-е) и «Институты» (131-е место). Последняя категория содержит оценки стабильности условий для бизнеса и эффективности госуправления, а также состояние нормативно-правовой среды.

Накануне публикации рейтинга ООН эксперты ИСИЭЗ на основе данных Росстата представили свою оценку инновационных процессов в РФ. Из нее следует, что запуск нацпроектов технологического лидерства, меры господдержки и внутренний спрос в 2024 году позволили сохранить инновационный рост в стране — преимущественно его обеспечила обрабатывающая промышленность. Если общий уровень инновационной активности в целом по экономике составил 12,5% (доля организаций, занимавшихся инновационной деятельностью, в 2023 году — 11,3%), то в «обработке» этот показатель достиг 23,7% (в 2023 году — 22,5%).

Эксперты фиксируют рост затрат на инновации — в 2024 году они составили 4,5 трлн руб. (плюс 17,6% в постоянных ценах). В «обработке» такие вложения возросли на 30%, до 1,8 трлн руб., в сфере услуг — на 8,8%, до 2,2 трлн руб. Интенсивность затрат на инновации (их доля в общем объеме продаж) в 2024 году превысила 2,7% (в 2023 году — 2,5%) — по этому показателю Россия вошла в топ-10 европейских стран, показав тот же результат, что и Германия, опередив Бельгию (2,5%), Финляндию (2,1%) и Францию (2%).

Увеличение инвестиций в инновации в России происходит на фоне замедления роста показателя в мире. В отчете ВОИС сообщается, что рост глобальных расходов на НИОКР замедлился в 2024 году до 2,9% по сравнению с 4,4% в 2023 году — и это самое низкое значение показателя с 2010 года.

Венера Петрова