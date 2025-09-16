«Парма» заняла второе место на домашнем Кубке

В финальном матче за «Кубок 30-летию Урал-Грейта» баскетболисты «Пармы» проиграли казанскому УНИКСу со счетом 76:87. Самым результативным игроком пермской команды стал Микел Хопкинс. Он набрал 17 очков и сделал восемь подборов.

Ранее в полуфинале подопечные Евгения Пашутина обыграли БК «Самара». Это был последний турнир для «Пармы» перед стартом регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В первом матче пермская команда вновь сыграет с УНИКСом. Встреча состоится 28 сентября в Казани.