В Пермском крае могут на час сократить время для продажи алкоголя

Краевые власти планируют установить запрет на розничные продажи алкоголя с 22-00 вечера до 8-00 утра. Эти сведения содержатся в проекте постановления, опубликованном на сайте краевого минэка. Предлагается внести изменения в постановление 2011 года «Об установлении дополнительных ограничений условий и мест розничной продажи алкогольной продукции. Его предполагается дополнить пунктом следующего содержания: «Продажа алкогольной продукции с 22.00 часов до 08.00 часов по местному времени».

Сейчас, напомним, запрещено продавать спиртное с 23 часов вечера до 8 часов утра.

В материалах минэка сообщается, что изменения разработаны краевым Минпромторгом. Цель ужесточения продажи – снижение употребления алкоголя, соблюдение требований общественного порядка, снижение преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.

В качестве примеров указано, что розничная продажа алкоголя в период с 20-22 часов вечера до 8, 9, 10 и даже 11 часов утра не допускается в Республике Коми, Республике Адыгея, Республике Калмыкии, Оренбургской, Белгородской областях.