Кинокомпании из США судятся с ИИ-сервисом из-за кражи интеллектуальной собственности

Ведущие американские кинокомпании Walt Disney, Universal и Warner Bros. Discovery подали совместный иск к китайской MiniMax. Они обвиняют ее в незаконном использовании интеллектуальной собственности при создании сервиса Hailuo AI, генерирующего фото- и видеоизображения. Об этом сообщает агентство Reuters, ознакомившееся с исковым заявлением.

Как следует из документа, поданного в окружной суд Калифорнии, китайская компания «нагло» использовала известные и защищенные авторским правом персонажи студий для продвижения своего сервиса под лозунгом «Голливуд в вашем кармане».

Сервис может генерировать по запросу пользователей изображения киногероев, например, Дарта Вейдера («Звездные войны») или миньонов из фильма «Гадкий я». При этом, как утверждается, картинки были брендированы компанией MiniMax. Студии утверждают, что требовали от китайской компании прекратить нарушения, однако та ничего не сделала. Киностудии требуют передать им доходы, полученные в результате нарушения авторских прав, а также запретить MiniMax предоставлять услуги сервиса Hailuo AI без гарантий защиты таких прав. Китайская компания пока не прокомментировала поданный иск.

Андрей Келекеев