Футболисты «Акрона» уступили «Локомотиву» в матче Кубка России
Во вторник, 16 сентября, в рамках четвертого тура Пути РПЛ Кубка России по футболу тольяттинский «Акрон» принимал московский «Локомотив». Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
В составе «Локомотива» дважды отличился Николай Комличенко. Также автогол на счету защитника хозяев Дениса Попенкова. У «Акрона» реализовал пенальти Дмитрий Пестряков.
После победы на выезде «Локомотив» набрал девять баллов и занимает первое место в группе D. «Акрон» с пятью очками идет на третьей позиции.