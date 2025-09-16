Футболисты «Акрона» уступили «Локомотиву» в матче Кубка России

Во вторник, 16 сентября, в рамках четвертого тура Пути РПЛ Кубка России по футболу тольяттинский «Акрон» принимал московский «Локомотив». Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В составе «Локомотива» дважды отличился Николай Комличенко. Также автогол на счету защитника хозяев Дениса Попенкова. У «Акрона» реализовал пенальти Дмитрий Пестряков.

После победы на выезде «Локомотив» набрал девять баллов и занимает первое место в группе D. «Акрон» с пятью очками идет на третьей позиции.

Андрей Сазонов