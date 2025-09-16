Колония «Черный дельфин» нарастила продажи сувениров

Исправительная колония №6 для пожизненно осужденных «Черный дельфин» нарастила продажи товаров, которые произвели заключенные. Наиболее популярными сувенирами из ИК стали фигурки из хлебного мякиша, нарды и шахматы.

Как сообщило управление ФСИН по Оренбургской области, за первые восемь месяцев 2025 года в магазине «Дельфин» при ИК №6 продано товаров на 11,4 млн руб. Выручка за весь 2024 год составила 11 млн руб.

Помимо сувенирной продукции в магазин «Дельфин» представлены спецодежда, мангалы, наборы для каминов, столы, тумбочки, картины, а также настенные и напольные чучела животных. Кроме того, при колонии продаются продукты питания собственного производства: колбасные и кондитерские изделия, молочная продукция.

Как добавила пресс-служба ФСИН, за счет прибыли от продаж магазин в 2024 году был реконструирован. Его площадь увеличилась до 228 кв. м. Внутри установили новое торговое оборудование, антикражные рамки и примерочные кабинки.

«Черный дельфин» — самая большая в России исправительная колония особого режима для пожизненно осужденных. Член Совета по правам человека Ева Меркачева в 2024 году сообщала, что заключенные ИК пожаловались на пытки и избиения за невыработку нормы плана на производстве.

Петр Бузлаев