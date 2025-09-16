Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
«Оренбург» в серии пенальти победил «Рубин» в матче Кубка России

Во вторник, 16 сентября, в рамках четвертого тура Пути РПЛ Кубка России по футболу «Оренбург» принимал казанский «Рубин». Встреча завершилась со счетом 0:0 в основное время. В серии пенальти хозяева победили со счетом 4:2.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

После сегодняшней победы «Оренбург» набрал пять баллов и занимает второе место в группе A. «Рубин» с четырьмя очками идет на третьей позиции. Лидирует в группе «Зенит» с девятью баллами.

Андрей Сазонов