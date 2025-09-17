Торговые войны разоружились

Опасения международных инвесторов относительно влияния торговых войн на мировую экономику уходят на второй план. Теперь главным риском они называют рост инфляции, а также снижение независимости американского регулятора. Тем не менее ожидания относительно перспектив мировой экономки улучшились, хотя по-прежнему большинство управляющих ждут снижения темпов ее роста. При этом российские инвесторы больше следят за монетарной политикой Банка России.

Сентябрьский опрос портфельных управляющих, проведенный аналитиками Bank of America (BofA), свидетельствует о резком снижении опасений относительно влияния торговых войн на мировую экономику. В анкетировании, которое проводилось 5–11 сентября, приняли участие представители 196 фондов, в управлении которых находились активы на $490 млрд. По данным опроса, лишь 12% респондентов назвали ключевым риском для мировой экономики на горизонте ближайших 12 месяцев риск торговых войн. Это на 29 процентных пунктов (п. п.) ниже показателя августа и на 68 п. п. ниже пикового значения, достигнутого в апреле.

В результате риск, доминировавший большую часть года в опросах управляющих, занял лишь четвертое место. На первой строчке — опасения высокой инфляции (26% респондентов). На втором месте оказалась новая фобия — лишение независимости ФРС и ослабление доллара (24%). Этому способствовало усилившееся вмешательство в деятельность финансового регулятора со стороны президента США Дональда Трампа. В частности, он отправил в отставку члена правления ФРС Лизу Кук. Хотя в сентябре сначала Окружной, а затем и Апелляционный суд США вынес решение в защиту госпожи Кук, однако беспокойство инвесторов сохранилось.

Снижение опасений портфельных управляющих относительно торговых войн связано с достижениями соглашений США с рядом торговых партнеров. В частности, в конце августа Канада отменила часть пошлин на американские товары. 5 сентября Дональд Трамп подписал указ о реализации торгового соглашения с Японией. Кроме того, как отмечает руководитель отдела анализа акций Sirius Capital Анна Казарян, «градус торговых претензий между США и Китаем сейчас ниже, чем в апреле, стороны ведут активные торговые переговоры».

Оптимизма управляющим добавляют и судебные решения по тарифам. В конце августа Апелляционный суд США признал незаконными ключевые положения IEEPA-пошлин (International Emergency Economic Powers Act; тарифы были оформлены как экстренные меры, а не классические торговые барьеры), отсрочив их до 14 октября. «Пока эта неопределенность сохраняется, текущая администрация, скорее всего, повременит с дальнейшими шагами в этом направлении»,— считает заместитель директора по инвестициям и управлению активами General Invest Михаил Смирнов.

В таких условиях улучшились ожидания инвесторов относительно ближайших перспектив мировой экономики. Если в августе количество управляющих, ожидающих замедления темпов роста, было на 40% больше, чем количество оптимистов, то в сентябре эта разница сократилась до 16%. Как считает портфельный управляющий Astero Falcon Алена Николаева, сохраняющаяся осторожность управляющих связана с тем, что инфляция остается выше 3% по всем ключевым метрикам ФРС, а тарифы «только начинают просачиваться» в индекс роста цен. «Долгосрочные ставки остаются высокими, а проблемы с госдолгом США и инфляционными ожиданиями далеки от решения. Нельзя исключать, что экономика столкнется со второй волной инфляции. Поэтому базовые ожидания сдержанные, надежда на замедление темпов роста без обвала, но точно не полноценный рост»,— отмечает госпожа Николаева.

Вдобавок торговые войны хотя и не пугают больше инвесторов, но далеки от завершения, а потому будут и дальше влиять на настроения. В частности, решение Китая начать антимонопольное расследование в отношении Nvidia вряд ли останется без внимания с американской стороны и может спровоцировать новый виток противостояния. «Любое новое давление или попытки ограничить экспорт критических компонентов тут же вернет торговые разборки на первые полосы»,— считает госпожа Николаева.

В связи с тем что тарифные войны напрямую не затрагивали Россию, то и затухание противостояния оказывает ограниченное влияние на российский фондовый рынок. По мнению ведущего инвестиционного аналитика «Го Инвеста» Никиты Бредихина, косвенно влияние могло произойти через сырьевые рынки, но на них изменений не наблюдается, кроме роста цен на драгоценные металлы. «На российском рынке доминирующими факторами остаются динамика ключевой ставки ЦБ, геополитика и возможные новые санкции»,— отмечает управляющий директор департамента по работе с акциями УК «Система Капитал» Константин Асатуров.

Виталий Гайдаев