Из нижегордского бюджета на лекарства для аллергиков направили 10,5 млн рублей

В Нижегородской области с начала года из регионального бюджета более 10,5 млн руб. направлено на закупку генно-инженерных препаратов для жителей, страдающим тяжелыми формами аллергии. Об этом сообщили в областном Минздраве.

Сейчас в регионе на диспансерном учете по поводу атопической бронхиальной астмы, аллергического риносинусита, атопического дерматита и крапивницы состоит почти 6 тыс. взрослых. Лечение препаратами генно-инженерной биологической терапии требуется тем, кто страдает самыми тяжелыми формами этих распространенных аллергических заболеваний. Это примерно 5-7% пациентов, находящихся под наблюдением.

Препараты назначаются больным, у которых течение заболевания крайне тяжелое иостальные варианты лечения не дают заметных улучшений. Цена одной инъекции в зависимости от конкретной патологии и подходящего больному препарата составляет 40-120 тыс. руб. Пациентам такие инъекции требуются ежемесячно в течение трех-пяти лет.

Андрей Репин