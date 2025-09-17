Вот холера

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала отчет о ситуации с распространением холеры. В прошлом году в мире выросла заболеваемость этой инфекцией — и резко скакнула смертность от нее. Это свидетельствует о проблемах с медицинской помощью в странах Африки, Ближнего Востока и Азии, делает вывод ВОЗ. В России в 2024 году холеры не было, однако в 2025 году зафиксированы четыре случая у туристов, вернувшихся из Индии. Эксперт-инфекционист уверяет, что России не грозит глобальная эпидемия, «если не случится гуманитарная катастрофа или диверсия».

Как подсчитала ВОЗ, количество заболевших холерой в 2024 году увеличилось на 5% по сравнению с 2023 годом, достигнув 560 823 случая. Число умерших при этом выросло сразу на 50% и составило более 6 тыс. человек. «Столь высокие показатели» уже внушают тревогу, но реальные цифры наверняка еще выше, предполагает ВОЗ.

Холера — тяжелое диарейное заболевание, которое при отсутствии лечения может за считаные часы привести к смертельному исходу. Его вызывает бактерия Vibrio cholerae, которая быстро распространяется с водой, загрязненной инфицированными фекалиями. ВОЗ сообщает, что подъему заболеваемости способствуют вооруженные конфликты, изменение климата, вынужденное перемещение населения, а также хронические недостатки инфраструктуры водоснабжения, санитарии и гигиены. Важнейшей мерой профилактики ВОЗ называет обеспечение доступа населения к безопасному водоснабжению и базовым средствам санитарии и гигиены.

В 2024 году случаи холеры были зарегистрированы в 60 странах (в 2023 году — в 45). Основное бремя заболевания по-прежнему несут страны Африки, Ближнего Востока и Азии, на долю которых пришлось 98% зарегистрированных случаев. В Европейском регионе в прошлом году было выявлено 29 случаев холеры, больше всего в Великобритании (9), Франции (5) и Германии (4). В России случаев заболевания не было.

Коэффициент летальности холеры на Африканском континенте вырос с 1,4% в 2023 году до 1,9% в 2024 году. По мнению ВОЗ, это говорит «о критических пробелах в охвате населения жизненно необходимой помощью». Четверть смертей произошли вне медучреждений, что дает основания говорить «о серьезных ограничениях на доступ к лечебной помощи, а также о необходимости укрепления работы с населением». В 2025 году вспышки инфекции зарегистрированы в 31 стране.

В Роспотребнадзоре заявили “Ъ”, что эпидемиологическая ситуация по холере в России «характеризуется как стабильная и находится под постоянным контролем». В последние 20 лет регистрируются только единичные завозные случаи инфекции. Так, в апреле 2025 года были выявлены четыре случая холеры у россиян, вернувшихся из Индии. Распространения не произошло, очаг был ликвидирован «в пределах одного инкубационного периода», подчеркнули в ведомстве: «Для минимизации рисков также приняты дополнительные меры, в том числе полностью внедрены новые подходы к организации мониторинга циркуляции холеры в водных объектах: откорректированы сроки, кратность и объемы исследований. Также организовано системное обучение медицинского персонала с ежегодным проведением учений, оценкой готовности медорганизаций и актуализацией планов оперативного реагирования на опасные инфекции».

Врач-инфекционист «Инвитро» Андрей Поздняков рассказал “Ъ”, что холера может распространяться достаточно быстро — например, при гуманитарных катастрофах. Он подчеркнул, что это «понятное» в смысле диагностики и лечения заболевание. Рост летальности, о котором говорится в отчете ВОЗ, свидетельствует не о том, что «холера стала злее», а о том, что люди умерли от обезвоживания из-за отсутствия своевременной квалифицированной медицинской помощи, отметил эксперт. В России, по его словам, есть теоретические риски вспышек холеры в южных регионах, где водоемы прогреваются до комфортных для возбудителя температур. Но глобальной эпидемии в стране быть не может, если не случится гуманитарная катастрофа или диверсия, говорит врач.

