Штрафами по воде писано

Штраф для граждан за сброс сточных вод в водоемы может быть увеличен более чем в два раза. Соответствующие поправки к КоАП в первом чтении приняла Госдума. Законопроект внес на рассмотрение Госсовет Крыма: региональные власти жалуются, что сброс канализационных отходов в водоемы становится причиной ухудшения качества питьевой воды. Ужесточение санкций поддержали власти 70 регионов. Эксперты, впрочем, полагают, что новые размеры штрафов все еще недостаточно велики, чтобы сдержать нарушителей: реальный эффект даст экологическое просвещение граждан и усиление ответственности бизнеса за подобные правонарушения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основным источником загрязнения водоемов по-прежнему являются промышленные предприятия, обращают внимание эксперты

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Основным источником загрязнения водоемов по-прежнему являются промышленные предприятия, обращают внимание эксперты

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Во вторник, 16 сентября, Госдума в первом чтении одобрила законопроект, ужесточающий наказание для граждан за нарушение режима охраны водных объектов. «Штрафная вилка», предусмотренная частями 1 и 4 статьи 8.13 КоАП, увеличивается с 500–2000 руб. до 1500–3000 руб.

Поправки к КоАП в мае 2025 года внес на рассмотрение в Госдуму Госсовет Крыма. «Антропогенными факторами, влияющими на качество питьевой воды в Крыму, является среди прочего сброс гражданами канализационных сточных вод в водные объекты, используемые в качестве источников питьевого и хозяйственно-бытового водопользования»,— сказано в пояснительной записке. Депутаты указывают, что «самовольный сверхнормативный сброс» таких вод в 2024 году зафиксирован на территории сразу девяти муниципальных образований республики. «Охрана водных объектов от загрязнений, засорений и истощения является одной из первостепенных задач государственной политики,— указывают депутаты.— Однако установленные административные штрафы для граждан не являются серьезным наказанием. В таких условиях недобросовестные граждане, совершая указанные правонарушения, уплачивают штраф и продолжают осуществлять деятельность, нарушая правила охраны водных объектов».

Депутат Госдумы Константин Бахарев (ЕР), представляя законопроект на слушаниях, отметил, что штрафы за нарушения, предусмотренные статьей 8.13 КоАП, были увеличены для юрлиц в 2019 году, но для физлиц суммы не менялись с 2007 года. При этом размер минимальной оплаты труда в России с 2007 по 2024 год увеличился более чем в 17 раз. На пленарном заседании депутаты единогласно проголосовали за увеличение штрафов без обсуждения. Поправки поддерживают власти 70 регионов, говорится в пояснительной записке. Документ получил также положительный отзыв правительства.

Проблема сброса сточных вод в водоемы свойственна для всех федеральных округов, в период отдыха и активного туризма количество нарушений возрастает и контролировать их сложно, комментирует законопроект руководитель проекта «Народный фронт. Аналитика» Ольга Позднякова. «Нередко владельцы частных домов в прибрежных поселках подключают септики или локальные очистные сооружения к водным объектам без предварительной очистки, — поясняет эксперт. — Отходы часто сбрасывают во время пикников или отдыха на берегу или используют неочищенную воду для полива приусадебных участков, что в конечном итоге приводит к засорению почв и водоемов». Госпожа Позднякова уверена, что такие ситуации происходят в том числе и из-за низкого уровня осведомленности граждан. «Увеличение штрафов и усиление контроля могут стать эффективным инструментом борьбы с нарушителями, но для достижения устойчивого результата необходимо повышать и информированность граждан о том, что из-за их действий поверхностные и подземные воды могут загрязняться токсичными веществами, а это может спровоцировать чрезмерный рост водорослей и деградацию экосистем, а также распространение инфекционных заболеваний»,— заключает она.

«Штрафы как были, так и останутся несущественными, установка полноценного септика обходится гораздо дороже», — замечает гидрогеолог и экоблогер Георгий Каваносян. Воды загрязняются прежде всего в результате жизнедеятельности городов (поскольку канализационные стоки попадают в водоемы), а также из-за работ промышленных предприятий и отходов сельского хозяйства, отмечает эксперт. «Нужно сначала кратно увеличивать штрафы для бизнеса и должностных лиц и повсеместно вводить порядок возмещения нанесенного экосистемам ущерба. Эти суммы не сравнятся ни с какими штрафами и в итоге приведут к реальному эффекту»,— считает господин Каваносян.

Полина Ячменникова