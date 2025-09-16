Белгородец Давид Шамей стал сильнейшим человеком России

Житель Белгорода Давид Шамей признан сильнейшим человеком России 2025 года, сообщило РИА Новости со ссылкой на президента международного движения «Сильнейшая нация мира» Михаила Паллера.

Белгородец одержал победу на итоговом турнире среди силачей, который прошел в Москве 13 сентября. После этого коллегия судей провела рейтинговый подсчет за весь годовой период соревнований, и Давид Шамей также стал лучшим.

По словам Михаила Паллера, за почетный титул боролись 11 сильнейших атлетов из разных регионов России.

Юрий Голубь