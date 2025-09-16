Путин осмотрел вооружение и технику на учениях «Запад-2025»

Президент России Владимир Путин на полигоне «Мулино» осмотрел вооружение и военную технику, задействованные в учениях «Запад-2025». Кадры с президентом опубликовала пресс-служба Кремля.

Владимир Путин понаблюдал за учениями, в которых участвуют вооруженные силы Белоруссии и России. Основной этап маневров прошел в Мулино. Он также пообщался с представителями иностранных государств, приглашенных на учения. По словам господина Путина, в учениях принимают участие 100 тыс. военнослужащих, задействованы около 10 тыс. систем вооружений и техники.

Президент примерил тепловизионные очки «Стрекоза», предназначенные для повышения мобильности бойцов на поле боя. Эти очки оснащены электрическим зумом, что позволяет видеть на расстоянии до 1 км. Срок автономной работы устройства составляет до 2,5 часа.

Владимир Путин также осмотрел пистолет ПЛК, который перезарядил на месте. Особое внимание он уделил новой винтовке «Аркуда СТ», которую представил Ярослав Якубов, герой России и ДНР. Президент поинтересовался, стрелял ли военнослужащий из этой винтовки и каковы ее характеристики. Якубов заверил, что лично использует винтовку и что она превосходит по характеристикам американские и канадские аналоги.