Ввод жилья в Казани снизился на 9%

С января по август этого года в Казани было сдано в эксплуатацию около 922,3 тыс. квадратных метров жилой недвижимости. Этот показатель на 9% ниже, чем в прошлом году. В 2024 году Казань показала прирост в 0,3% по сравнению с 2023 годом. Тогда объём введённого жилья превысил 1 млн квадратных метров, сообщает «РБК Татарстан« со ссылкой на Татарстанстат.

Основную долю в структуре нового жилья Казани продолжают составлять дома, построенные индивидуальными застройщиками. С января по сентябрь этого года они возвели примерно 573,8 тыс. квадратных метров, что на 12,6% меньше, чем годом ранее. Доля частных домов в общем объёме введённого жилья составила 62,2%.

Строительные организации и крупные предприятия также внесли свой вклад в общий объём, сдав около 348,5 тыс. квадратных метров жилья (37,8% от общего показателя). Этот объём также показал снижение — на 2,3% по сравнению с прошлым годом.

Во всей Республике за январь — август 2025 года было введено в эксплуатацию более 2,8 млн квадратных метров жилья, это на 1,8% больше, чем за тот же период 2024 года. В Приволжском ФО ввод жилья в эксплуатацию снизился на 22,6%, до 1,2 млн кв. м.

Татарстан является лидером в Приволжском федеральном округе по показателям жилищного строительства. По общероссийскому рейтингу регион занимает четвёртое место, уступая только Московской области, Краснодарскому краю и Москве. На сегодняшний день план по вводу жилья в Татарстане выполнен на 87%. Ожидается, что к концу 2025 года республика достигнет показателя не менее 3,26 млн квадратных метров.

Анна Кайдалова