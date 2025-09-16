В школах Татарстана обучаются 27 тысяч детей иностранцев

В образовательных учреждениях Татарстана обучаются более 27 тыс. детей иностранных граждан. Об этом сообщает республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» со ссылкой на замглавы Минобрнауки Татарстана Рамиса Музипова.

От иностранных граждан поступило 554 заявления о приеме детей в школу. Для прохождения тестирования на знание русского языка пригласили 524 ребенка. Работа с детьми мигрантов ведется в 54 школах. Курс обучения русскому языку длится до трех месяцев. При этом ребенок имеет право повторно сдать экзамен для поступления в школу.

Ранее «Ъ Волга-Урал» сообщал, что в Татарстане 69% детей иностранцев не смогли пройти тестирование на знание русского языка. Главными причинами недопуска стали неполный пакет документов и отсутствие легального статуса в России. Депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев сообщил, что экзамен для детей мигрантов себя оправдал, но рассказал о проблемах с детьми из русских семей, которые ранее проживали за рубежом. Подробнее — в материале «Нашли общий язык со школой».

Диана Соловьёва