Денис Паслер первым среди избранных губернаторов вступил в должность

Экс-глава Оренбургской области Денис Паслер стал первым избранным 14 сентября губернатором, который уже вступил в должность. На церемонии инаугурации 16 сентября он заявил, что с момента перевода в Свердловскую область проехал весь регион и узнал, как «живут земляки, с какими трудностями сталкиваются, чего ждут от власти». В деле воплощения «чаяний уральцев» господин Паслер призвал чиновников и депутатов оставаться с ним «в труде, в успехе и невзгодах»: «С раннего детства в городе горняков Североуральске я запомнил это от своих родителей».

Губернатор также заверил своих предшественников на этом посту Эдуарда Росселя, Александра Мишарина и Евгения Куйвашева, что приложит «все усилия, чтобы укрепить позиции, обеспечить дальнейший рост и процветание Свердловской области». Напомним, Денис Паслер победил в первом туре выборов, набрав 61,3% голосов при явке 39,9%.

Полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога дал новому главе региона наказ по модернизации сферы ЖКХ и обеспечению экономики кадрами: «Средний Урал — опора фронта, сотни тысяч свердловчан вносят неоценимый вклад в поддержку бойцов специальной военной операции. Не сомневаюсь, что вы не только продолжите, но и укрепите это направление новыми идеями и проектами».

Пожав друг другу руки и приобнявшись, господа Паслер и Жога прошли в зал к бывшим губернаторам. Евгений Куйвашев, который не появлялся на публике с момента своей отставки в марте, сидел от избранного главы и полпреда дальше всех. Отвечая на вопрос “Ъ” о дальнейших планах, он заверил, что у него «все хорошо»: «Планы рабочие, профессиональные».

Василий Алексеев, Екатеринбург