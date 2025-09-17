Дорогая моя столица

Российское подразделение Louis Vuitton Moёt Hennessy продлило договор аренды своего офиса в бизнес-центре «Ситидел» на улице Земляной Вал в центре Москвы. Решение сохранить не только офис, но и торговые пространства принимают и другие приостановившие свою работу в РФ крупные модные дома — в будущем это позволит оперативно восстановить свою деятельность на российском рынке, избегая финансовых потерь.

О том, что российское парфюмерно-косметическое подразделение объединенной французской группы Louis Vuitton Moёt Hennessy (LVMH) «Селдико» продлило договор по аренде 3,5 тыс. кв. м офисной недвижимости в бизнес-центре «Ситидел» на улице Земляной Вал в Москве, рассказали четыре источника “Ъ” на рынке недвижимости. В LVMH, «Селдико» и Prime Property Management (владелец бизнес-центра) не ответили на запрос “Ъ”.

Доли в ООО «Селдико» полностью контролируются французской Parfums Christian Dior, находящейся под управлением LVMH. Российское подразделение занимается продажей парфюмерии и косметики люксовых брендов, например Louis Vuitton, Christian Dior, Guerlain и Aqua di Parma. Выручка компании за 2024 год увеличилась на 23% год к году, до 9,8 млрд руб., чистая прибыль за этот же период выросла вдвое год к году, до 1,9 млрд руб., следует из данных СПАРК.

Решение структуры LVMH сохранить занимаемые площади в Москве связано с трудностями, которые могут возникнуть в случае восстановления полноценной работы западных брендов на российском рынке, отмечает руководитель офисного департамента Invest7 Ксения Харкевич. По ее словам, низкий уровень вакансии на офисном рынке Москвы усложнит поиск качественного помещения. К концу 2025 года доля свободных площадей в столице может снизиться на 0,5 процентного пункта год к году, до 4,3%, подсчитала руководитель департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерина Белова.

Кроме того, подбор подходящего офиса может не только затянуться на несколько лет, но и потребовать значительных финансовых вложений: стоимость ремонта и ставки аренды офисных помещений в столице стремительно растут, отмечает руководитель департамента офисной недвижимости CORE.XP Ирина Хорошилова. Арендная ставка, по данным Екатерины Беловой, только за этот год возрастет на 17% год к году, до 31 тыс. руб. за 1 кв. м в год.

Оставляя за собой офисные помещения, приостановившие свою деятельность в РФ компании смогут оперативно вернуться на российский рынок после изменения политической обстановки, поясняет партнер Bright Rich | CORFAC International Cигуш Бабоян. На этом фоне многие ритейлеры из люксового сегмента предпочитают сохранять занимаемые площади, иногда уменьшая их объем, говорит Екатерина Белова. Например, британский модный дом Burberry продлил договор аренды на улице Петровка, 16 в центре Москвы, где занимает 153 кв. м офисной недвижимости. По словам источника “Ъ” на рынке fashion-ритейла, в большинстве таких офисов продолжает работать сокращенный штат сотрудников.

Между тем французский модный дом Louis Vuitton продолжает арендовать торговые площади в Столешниковом переулке в Москве, оставаясь закрытым для посетителей. Здесь, сообщает собеседник “Ъ” на рынке fashion-ритейла, продолжает работать небольшой штат сотрудников российского подразделения компании. Все еще арендуют торговые пространства и другие крупнейшие люксовые бренды. Среди них, по данным на июль 2025 года, Chanel, Brunello Cucinelly, Gucci, Tiffany & Co, Prada, Dior и Hermes, говорит Екатерина Белова. При этом, добавляет эксперт, такие марки, как Cartier, Bvlgari и Miu Miu, в этом году закрыли свои торговые точки из-за окончания сроков арендных договоров.

Впрочем, подчеркивает фешен-директор MVM Лидия Александрова, рассчитывать на быстрое возвращение люксовых марок, которые сохраняют штаб-квартиры в России, пока не стоит. Они не вернутся, пока не изменится геополитическая обстановка.

София Мешкова, Виктория Колганова