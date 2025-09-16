Анатолий Мельников назначен генеральным директором НПО автоматики

На пост генерального директора Научно-производственного объединения автоматики назначен Анатолий Мельников, сообщили в «Роскосмосе». До этого он работал в самарском РКЦ «Прогресс», где прошел путь от инженера-конструктора до руководителя службы внутреннего аудита.

У Анатолия Мельникова более 15 лет опыта на руководящих должностях.

«Он участвовал в разработке перспективной космической техники, состоит в федеральном кадровом резерве ОПК, прошел обучение в Школе международного бизнеса Самарского экономического университета»,— говорится в сообщении.

Как отмечатили на предприятии, предыдущий директор НПО автоматики Михаил Изюмов решил перейти на новое место работы.

АО «Научно-производственное объединение автоматики имени академика Н. А. Семихатова» (НПО автоматики) — российское предприятие, которое занимается разработкой и производством систем управления и радиоэлектронной аппаратуры. Продукция предприятия используется в ракетно-космической технике и других промышленных отраслях. Входит в госкорпорацию «Роскосмос». Разработка и производство продукции ведутся в Екатеринбурге.

Полина Бабинцева