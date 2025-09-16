Путин посетил военные учения «Запад-2025»

Президент России Владимир Путин в военной форме посетил полигон «Мулино» в Нижегородской области, где проследил за основным ходом военных учений РФ и Белоруссии «Запад-2025».

«Цель учения заключается в том, чтобы отработать все необходимые элементы по безусловной защите суверенитета, территориальной целостности, защиту от любой агрессии Союзного государства», — сказал президент.

По его словам, учения проходят на 41 полигоне, в них участвуют 100 тыс. военнослужащих, задействованы около 10 тыс. систем вооружений и техники.