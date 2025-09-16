Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Путин посетил военные учения «Запад-2025»

Президент России Владимир Путин в военной форме посетил полигон «Мулино» в Нижегородской области, где проследил за основным ходом военных учений РФ и Белоруссии «Запад-2025».

Президент Путин на полигоне «Мулино»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Боевая техника на полигоне «Мулино»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Президент Путин на полигоне «Мулино»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Военные учения «Запад-2025»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Президент России Владимир Путин (в центре) и министр обороны России Андрей Белоусов (слева) во время осмотра вооружения, военной и специальной техники на территории военного полигона «Мулино»

Фото: пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин (в центре) и генеральный директор АО &quot;Концерн «Калашников» Владимир Лепин (слева) во время осмотра вооружения, военной и специальной техники на территории военного полигона «Мулино»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Шеврон с высказыванием министра обороны Белоусова

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Военные учения «Запад-2025»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Военные учения «Запад-2025»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Президент России Владимир Путин (в центре) во время осмотра вооружения, военной и специальной техники на территории военного полигона «Мулино»

Фото: пресс-служба президента РФ

«Цель учения заключается в том, чтобы отработать все необходимые элементы по безусловной защите суверенитета, территориальной целостности, защиту от любой агрессии Союзного государства», — сказал президент.

По его словам, учения проходят на 41 полигоне, в них участвуют 100 тыс. военнослужащих, задействованы около 10 тыс. систем вооружений и техники.

