YouTube выплатил авторам контента более $100 млрд с 2021 года

Представители видеохостинга YouTube сообщили, что с 2021 года совокупный объем выплат авторам контента на платформе составил более $100 млрд.

Пресс-служба отметила, что рост числа просмотров на видеохостинге отчасти обусловлен увеличением количества зрителей с телевизорами и/или телевизионными приставками со встроенной функцией просмотра YouTube. По сравнению с прошлым годом количество каналов на платформе, зарабатывающих более $100 тыс. при просмотре их видео на телеэкранах, выросло на 45%.

Директор по продуктам YouTube Джоанна Вулич высоко оценила способность авторов «формировать культуру и создавать развлекательный контент так, как мы никогда не могли бы себе представить». Видеохостинг также анонсировал новые инструменты ИИ для YouTube Shorts. При помощи них авторы клипов, например, смогут использовать ИИ-инструменты при редактуре и монтаже, в том числе добавлять в ролики музыку и закадровый голос.

Евгений Хвостик