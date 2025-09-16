«Универсам» себе режиссер

Пермский девелопер Дмитрий Вдовин завершил сделку по приобретению ТЦ «Универсам» (ул. Борчанинова, 13). Это один из последних активов компании Adreco из ОАЭ, владеющей недвижимостью бывшего пермского губернатора Олега Чиркунова. ГК «ЭКС», контролировавшая «Универсам» ранее, пыталась продать его несколько лет. По данным «Ъ-Прикамье», стоимость сделки могла составить более 600 млн руб. Новый собственник ТЦ может сохранить торговое назначение актива, проведя реновацию. Эксперты считают правильным такое решение и говорят, что объект требуется сделать современным. Отмечается также, что площадка «Универсама» — отличное место для жилищного девелопмента.



Компания Adreco Holding Limited из ОАЭ, владеющая активами группы компаний «ЭКС» бывшего пермского губернатора Олега Чиркунова, продала ТЦ «Универсам» по ул. Борчанинова, 13. Согласно «СПАРК-Интерфакс», 11 сентября учредителем ООО «Универсам-Инвест», на балансе которого находится имущественный комплекс по ул. Борчанинова, 13, стало ООО «Одежда» пермского девелопера Геннадия Вдовина и Клавдии Вдовиной. Сам Дмитрий Вдовин еще 25 июня возглавил «Универсам-Инвест». Гендиректором АО «Универсам-Семья», управляющего этим объектом, в июле была назначена Анна Каньшина, экс-руководитель ликвидированного ООО «ОРФ „Культтовары“», которым ранее владел господин Вдовин. Однако тогда бизнесмен опроверг подготовку к приобретению актива, объяснив это сменой управляющей команды.

По сведениям источника в бизнес-среде, стоимость сделки могла составить более 600 млн руб. Собеседник также поделился, что для нового собственника «Универсама» разрабатывают концепцию обновления торгового центра, исключающую радикальные изменения.

В ГК «ЭКС», управлявшей «Универсамом» до продажи, комментировать сделку не стали. Связаться с Дмитрием Вдовиным не удалось.

Трехэтажный магазин «Универсам» по ул. Борчанинова, 13 (в том числе цокольный этаж), построенный в 1982 году, имеет площадь 8,9 тыс. кв. м. Первый этаж занимает гипермаркет «Лента». На цокольном этаже имеется несколько арендаторов, в том числе сеть «Галамарт», «Лысьвенская посуда» и другие. Согласно публичной кадастровой карте, здание расположено на земельном участке в 10,9 тыс. кв. м, предназначенном для магазинов, торговых комплексов, объектов бытового обслуживания населения.

Свои пермские объекты недвижимости бывший губернатор Прикамья Олег Чиркунов, уехавший из РФ, продает с 2020 года. В 2021 году «ЭКС» продала ритейлеру «Лента» продуктовую сеть «Семья». ТЦ «ЦУМ» приобрел пермский бизнесмен Александр Кириленко, а 5,5 тыс. кв. м в ТРК «Столица» — предприниматель Эдуард Бадртдинов. В 2023 году «Ленте» продали распредцентр в Кондратово. На ТЦ «Универсам» в 2022 году претендовал некий федеральный оператор коммерческой недвижимости. По данным «Ъ-Прикамье», сумма сделки могла составить 700 млн руб., но сделка не состоялась.

В 2024 году у компаний, владеющих ТРК «Семья» (ул. Революции), ТЦ «Универсам» и ТРК «Уфа», сменился учредитель. Из состава собственников ООО «Э.К.С.-Интернешнл», ООО «Универсам-Инвест» и ООО «Либор ТРК» вышла швейцарская Norpexal, владельцем компаний стала организация из ОАЭ Adreco Holding Limited. Источники считали сделку номинальной — собственник актива вывел их из недружественной юрисдикции в дружественную.

Дмитрий Вдовин является директором и владельцем 50% ООО «Экоинвест» (еще 50% долей в ООО принадлежат Клавдии Вдовиной), компании принадлежит участок по ул. Луначарского, 87. Освоением этой и прилегающей земли в рамках механизма комплексного развития территории занимается ООО СЗ «Квартал №137» Станислава Господарова. Помимо ООО «Экоинвест» и ООО «Одежда», господин Вдовин является также учредителем трех ООО («Открытие», «Развитие» и «Перм­текстиль»), занимающихся арендой и управлением недвижимостью.

Гендиректор УК «Труменс групп» (управляет ТЦ «Галерея») Елена Денисова затруднилась с оценкой стоимости сделки по купле-продаже «Универсама». «Считаю, что в сегодняшней ситуации на рынке недвижимости самое верное решение — оставить существующее торговое назначение здания и участка под ним. Возможно, было бы неплохо провести реновацию цокольного этажа, обновить фасады и дизайн, сделать „Универсам“ современным», — полагает Елена Денисова. Эксперт добавила, что параллельно можно заниматься разработкой концепции строительства жилого комплекса на этом месте, включающего торгово-сервисную зону на нижних этажах.

Гендиректор «Орсо групп» Михаил Бесфамильный отметил, что «Универсам» расположен в самом центре города, рядом — хорошие транспортные развязки, в том числе недавно построенный участок дороги по ул. Крисанова. «Территория под „Универсамом“ — отличное место для жилой застройки, как, наверно, и для торговли,— рассуждает господин Бесфамильный.— В этой локации можно было бы возвести комплекс площадью не менее 25 тыс. кв. м». Гендиректор «Орсо групп» обратил внимание на ограничение высоты застройки, действующее на участке по ул. Борчанинова, 13, в связи с близостью объекта культурного наследия «Церковь Вознесенская (Феодосьевская)» (ул. Екатерининская, 170). Отметим, портал ИСОГД Перми свидетельствует, что по ул. Борчанинова, 13, установлено ограничение высоты зданий — не более шести этажей (зона обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2).

По словам Михаила Бесфамильного, Дмитрий Вдовин — профессиональный участник рынка недвижимости, занимающийся управлением и сдачей в аренду коммерческих объектов. «Если он решил сохранить торговое назначение площадки „Универсама“, то я уверен, он знает, что делает, и не совершит невыгодных действий»,— резюмировал руководитель «Орсо групп».

Евгения Ахмедова