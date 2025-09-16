Игорь Краснов рассказал о Кодексе этики в сфере ИИ

В России разработан Кодекс этики в сфере искусственного интеллекта — об этом заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов на встрече руководителей прокурорских служб государств БРИКС. Мероприятие организовано Генпрокуратурой Бразилии, а его тема — «Искусственный интеллект и юстиция: стратегии обеспечения правопорядка, этического использования и международного сотрудничества». Господин Краснов выступил с докладом в режиме видео-конференц-связи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генпрокурор России Игорь Краснов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Генпрокурор России Игорь Краснов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Генпрокурор России отметил, что технологии ИИ все чаще становятся инструментом совершения преступлений в цифровой среде, но они же способствуют их предотвращению и раскрытию.

«В нашей стране в рамках общественной инициативы разработан Кодекс этики в сфере искусственного интеллекта, который подписан сотнями компаний, включая IT- и научные структуры,— сообщил коллегам господин Краснов.— В нем нашли отражение правила поведения и границы ответственности при создании, внедрении и использовании таких технологий. Приняты декларации, касающиеся генеративного искусственного интеллекта и его экспорта, а также руководящие принципы применения роботов общего назначения. Убежден, что на аналогичных подходах должна выстраиваться деятельность нейросетей и в сфере юстиции».

Александр Александров