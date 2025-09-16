В Ярославской области на четверть выросла численность рысей

В Ярославской области за последние пять лет учетная численность рысей увеличилась на 24% и составила 244 особи. Об этом сообщил начальник отдела государственного охотничьего надзора и государственный охотничий инспектор Ярославской области Владимир Сафонов на заседании комитета по аграрной политике облдумы.

Согласно представленному графику изменений, в 2021 году в регионе насчитывалось 198 рысей, в 2022 году произошло снижение — до 158, в 2023 году численность выросла до 204, а в 2024 году вновь снизилась — до 194. Тем не менее на 2025 год в регионе насчитывается на 46 особей больше, чем в 2021 году.

Алла Чижова