Т-банк выпустил в App Store новое замаскированное приложение

Пресс-служба Т-Банка сообщила, что в App Store появилось новое приложение банка под названием Clanstrix взамен удаленного. Оно замаскировано под сервис по составлению генеалогического древа. При установке приложение меняет название на «Т-Б».

Накануне Т-Банк выпустил в App Store еще одно приложение банка, которое было замаскировано под сервис для рыбаков. Из магазина приложений оно было удалено спустя сутки.

Приложение Т-Банка (ранее назывался «Тинькофф») стало недоступно в App Store в марте 2023 года после введения санкций со стороны ЕС. Из магазина также пропали приложения «Сбера», Альфа-банка, ВТБ и других банков. Некоторые из них стали выпускать замаскированные приложения. Так, например, приложение Россельхозбанка называлось «Учет надоя», а сервис Газпромбанка был представлен как мобильная игра с названием «До вершины».