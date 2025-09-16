В Саратове суд наказал сотрудницу полиции за фальсификацию доказательств

В Саратове суд вынес приговор в отношении сотрудницы территориального отдела полиции по уголовному делу о фальсификации доказательств (ч. 2 ст. 303 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как выяснилось в суде, в январе этого года фигурантка внесла в материалы уголовного дела по факту мелкого хищения чужого имущества ложную информацию. Его совершило лицо, подвергнутое административному наказанию (ст. 158.1 УК РФ).

Сбором доказательств вины сотрудницы полиции занимался следственный отдел по городу Саратову. Суд наказал ее ограничением свободы, запретил ей занимать определенные должности в течение одного года.

Павел Фролов