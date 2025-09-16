Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В КБР открыли первую госпитальную школу для детей на длительном лечении

В Нальчике, на базе Республиканского детского клинического многопрофильного центра, открыли первую в Кабардино-Балкарии госпитальную школу для детей, находящихся на длительном лечении в медицинских учреждениях. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения КБР

«Школа уже охватывает около 100 пациентов, которым по состоянию здоровья приходится оставаться в больнице на продолжительное время»,— отметили в Минздраве.

Главная цель школы — дать возможность учиться и не отставать от школьной программы даже тяжело болеющим детям.

Педагогами, прошедшими специальную подготовку в Московском педагогическом государственном университете, разработана особая методика и индивидуальный подход с минимальной нагрузкой.

Отмечается, что школа будет работать не только на базе детской больницы, но и на площадках противотуберкулезного и кожно-венерологического диспансеров, центра психиатрии и санатория «Радуга».

Наталья Белоштейн

