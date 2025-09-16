Globe and Mail: министр транспорта Канады станет «глобальным послом» Украины

Христя Фриланд, министр транспорта и международной торговли Канады и представитель украинской общины страны, уходит из правительства, чтобы стать «глобальным послом Украины». Об этом сообщает издание Globe and Mail со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией.

По информации газеты, объявление об отставке министра может последовать уже во вторник. В понедельник она встретилась с премьер-министром страны Марком Карни и главой его администрации Андре Бланшаром, чтобы сообщить о своем решении. Ранее в сопровождении бывшего премьер-министра страны Жана Кретьена она съездила в Киев, где, видимо, и было принято решение. Источники газеты не сообщили, что именно будет входить в обязанности «глобального посла».

Госпожа Фриланд занимает пост министра транспорта Канады с марта 2025 года. В правительстве бывшего премьер-министра страны Джастина Трюдо она была вице-премьером и министром финансов. Мать госпожи Фриланд была украинкой, политик свободно говорит по-украински. По данным издания, госпожа Фриланд на какое-то время сохранит свое место в Палате общин канадского парламента.

Андрей Келекеев