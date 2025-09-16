Директору казанской школы по видеосвязи позвонил фейковый мэр

Неизвестный позвонил по видеосвязи директору школы СОЛнЦЕ и с помощью ИИ представился мэром Казани Ильсуром Метшиным. Об этом сообщил директор школы Павел Шмаков на своей странице в социальной сети.

«Вначале позвонила по телефону девушка из „Администрации Казани, Лена“. Сказала, что через полчаса у меня видеоконференция с Ильсуром Раисовичем. Настроили ЗУМ. Соединили. Со мной в течение 25-30 минут говорил (как я полагаю) ИИ. Внешне — Мэр. Но чем-то неуловимо на него не похожий. Не улыбался. Иной стиль разговора. На темы, на которые мы с ним ранее говорили, имел другую позицию», пишет Павел Шмаков.

Затем, по словам директора школы, злоумышленник начал расспрашивать его на тему хакерства, взлома защиты с казначейства, о безопасности родины и о том, не собирается ли кто-то из сотрудников или учеников школы контактировать с недружественными странами. Кроме того, неизвестный предлагал поговорить с заместителем министра МВД РФ.

«После разговора я позвонил в Приёмную Мэра....Надо мной улыбнулись...», добавил Павел Шмаков.

Также директор школы выдвинул гипотезу, что звонок был проверкой соответствующих органов.

Марк Халитов