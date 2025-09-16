По требованию прокурора в селах Курского округа Ставрополья запустят автобусы

Прокуратура Курского округа в судебном порядке обязала администрацию округа организовать регулярные пассажирские перевозки между населенными пунктами, которые ранее оставались без транспортного сообщения. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона в своем Telegram-канале.

В частности, транспортное обслуживание отсутствовало у аула Али-Кую, поселков Бурунного, Новобалтийского, Правобережного, Ровного, Совхозного, Трудового, Южанин, села Добровольного и ряда хуторов. Также не было сообщения этих населенных пунктов со станицей Курской — административным центром округа.

Жители этих населенных пунктов жаловались на невозможность перемещаться по округу и добираться до социальных объектов, но до вмешательства прокуратуры администрация округа не предпринимала необходимых мер. Отсутствие регулярных перевозок лишало граждан элементарных удобств и создавало серьезные препятствия для ежедневной жизни.

На основании проверки прокуратура подала иск в суд с требованием принудить власти к выполнению своих обязанностей по организации внутримуниципального транспортного обслуживания. Суд полностью удовлетворил требования прокурора.

Станислав Маслаков