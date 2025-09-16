В Волгограде признали незаконной работу 21 гражданина Индии на швейной фабрике

Кировский районный суд Волгограда признал незаконным привлечение к работе волгоградским предприятием «Швейный мир» иностранцев (ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.

Речь идет о 21 гражданине Индии. Столько же протоколов об административном правонарушении составили сотрудники полиции. По каждому из них назначен штраф в 125 тыс. руб.

Как показала проверка, на территории указанного предприятия иностранные граждане изготавливали текстильные изделия на швейном оборудовании. У 21 работника не было разрешения на трудовую деятельность в Волгоградской области.

Павел Фролов