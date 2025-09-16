Экс-директор Курского драмтеатра возглавил Ярославский ТЮЗ

В Ярославском государственном театре юного зрителя имени В. С. Розова представили нового руководителя — Сергея Конева. С августа 2022 года он возглавлял Курский государственный драмтеатр имени А. С. Пушкина и имеет профильное образование. Об этом сообщили в правительстве Ярославской области.

Сергею Коневу предстоит объединить ТЮЗ и Театр кукол, создать эффективную команду и повысить качество управления. Министр культуры региона Ирина Ширшова отметила, что ожидается привлечение новых артистов и постановочных команд. «Наша задача — создать сильный современный театр, в котором интересно и престижно работать и ставить спектакли»,— прокомментировала она.

В ближайшее время ТЮЗ, камерный и кукольный театры в регионе станут единым юридическим лицом. В ярославском правительстве подчеркнули, что каждый коллектив сохранит свою уникальность и творческую направленность.

Алина Морозова