Нетаньяху объяснил Эрдогану, кому принадлежит Иерусалим

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретился с госсекретарем США Марко Рубио в Городе Давида — археологическом памятнике и старейшем населенном районе Иерусалима. Политики сделали заявления о величии и большом значении этого места для человечества. Господин Нетаньяху во время своей речи обратился к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Фото: Debbie Hill / Pool / Reuters Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Фото: Debbie Hill / Pool / Reuters

«Это наш город, господин Эрдоган. Это не ваш город. Это наш город. Он всегда будет нашим городом. Он больше не будет разделен»,— сказал израильский политик (цитата по The Times of Israel).

Издание сообщает, что высказывание израильского премьера — это ответ на заявление турецкого президента пятилетней давности. В 2020 году господин Эрдоган сказал, что Иерусалим принадлежит Турции, потому что на протяжении большей части Нового времени город находился под контролем Османской империи.

Премьер также поблагодарил президента США Дональда Трампа за то, что в 2017 году тот признал Иерусалим столицей еврейского государства и перенес туда посольство Соединенных Штатов. Он добавил, что такое решение следовало бы принять и другим странам.