Половина жителей СКФО продает собственное жилье для покупки новой квартиры

Жители Северо-Кавказского федерального округа в большинстве случаев продавали текущее жилье для покупки нового — такую стратегию выбрали 52% респондентов. По данным исследования «Авито Недвижимость», при приобретении квартир жители региона преимущественно использовали собственные сбережения (45%), льготную ипотеку (18%), материнский капитал (15%) и рассрочку застройщика (12%). Для сделок по продаже и покупке жилья 70% опрошенных обращались к услугам риэлторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Исследование основано на опросе 10 тыс. совершеннолетних россиян, с целью изучить методы и источники финансирования при покупке квартир, а также причины выбора новостроек. Для приобретения жилья по всей России 54% покупателей использовали средства от продажи предыдущего жилья — среди новостроек этот показатель выше и достигает 57%.

Жители СКФО при покупке квартир главным образом опирались на собственные накопления, а также активно применяли льготные ипотечные программы и меры государственной поддержки, включая материнский капитал и рассрочки от застройщиков. При этом в целом по России для первичного рынка характерна большая доля льготной ипотеки (29%) и рассрочек (16%), а на вторичном жилье более распространена рыночная ипотека (21%).

Сложности при продаже жилья россияне связывают с поиском покупателя (37%), оформлением документов (35%) и временными разрывами между сделками (32%). Цели приобретения жилья у жителей СКФО отличаются: 29% ориентируются на покупку собственного жилья, 21% — на обеспечение квартирой ребенка или родителей, 20% стремятся увеличить жилую площадь. Основными причинами выбора первичного жилья в регионе остаются желание жить в новой квартире (42%), современная планировка (33%), безопасность и комфорт, включая видеонаблюдение и дворы без машин (28%), инфраструктура и транспортная доступность (около 27%), а также выгодные ипотечные программы (24%).

Услуги риэлторов для российских покупателей остаются востребованными — 72% респондентов отметили их помощь при сделках, причем среди жителей СКФО этот показатель немного ниже и составляет 70%.

Станислав Маслаков