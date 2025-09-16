Кинофестиваль «Саратовские страдания» посвятят Олегу Табакову

Министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова объявила, что фестиваль «Саратовские страдания» посвятят юбилею Олега Табакова. Артист, уроженец Саратова, был первым президентом фестиваля и активно участвовал в его мероприятиях.

Директор кинофестиваля Татьяна Зорина представит книгу «Саратов: счастливые дни Олега Табакова», посвященную его связям с городом. Презентация книги станет одним из ключевых событий программы.

В этом году на фестиваль поступило около 3 тыс. заявок из 134 стран, из которых отобрали 77 фильмов. Зрителей ждут четыре конкурсные программы. Госпожа Зорина выразила уверенность, что многие фильмы получат высокую оценку экспертов.

Также сообщается, что Фонд кино поддержал создание кинозалов в малых населенных пунктах Саратовской области. Пять проектов стали победителями конкурса, четыре из которых находятся в Петровском районе. В этом году начнутся показы фильмов в домах культуры сел 1-я Березовка, Сосновоборское, Озерки и Новозахаркино. На каждый кинозал выделят по 3 млн руб.

Нина Шевченко